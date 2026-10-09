Глава Минпромторга РФ прилетел на Урал (ФОТО)

Сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов прибыл в Нижний Тагил, чтобы поздравить коллектив и ветеранов «Уралвагонзавода» с 90-летием предприятия. «С Антоном Андреевичем посмотрели, как идет сборка бронетехники, выпуск танков Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и как работает цех трансмиссий, где изготавливается один из важнейших узлов боевых машин», – рассказал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Глава региона напомнил, что у предприятия восемь государственных наград. УВЗ первым в России получил Почетный знак «За успехи в труде». Именно здесь в годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 25 тысяч танков – больше, чем во всей фашистской Германии. Здесь поставлен мировой рекорд по выпуску вагонов за год. Именно здесь сегодня производят вагоны и цистерны, которые везут важнейшие грузы по железной дороге от Калининграда до Владивостока, и бронемашины, которые отлично показывают себя при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Нижний Тагил, Елена Владимирова