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Повар рассказал, как из молочной сыворотки сделать домашнюю карамель

Сыворотка от сыра моцарелла или жидкость, которая осталась после отвешивания сметаны, творога и других молочных продуктов, может стать основой не только для блинчиков и оладий, но и для домашней карамели. Необычным рецептом поделился шеф-повар Андрей Бескудников.

«Обычно на сыворотке готовят оладьи, но есть и другое применение. 250 г сыворотки мы увариваем на среднем огне примерно в половину, добавляем 50 г сахара и, периодически помешивая, варим карамель. Она не будет такого насыщенного цвета, как традиционная на сливках, но тоже получится густая и очень вкусная. Если это сыворотка от сметаны или творога, то можно добавить в нее щепотку соли для вкуса. А если из-под моцареллы, то солить не нужно, там уже достаточно соли», – посоветовал он.

Когда карамель начнет густеть, нужно снять ее с огня, добавить 15 г холодного сливочного масла, так десертный соус будет более гладким и шелковистым. Нужно иметь в виду, что карамель будет густеть по мере остывания.

Екатеринбург, Елена Сычева

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