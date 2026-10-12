Не знал, в какой школе учится ребенок: отцу отказали в выплатах за гибель сына в зоне СВО

В Нижнем Тагиле отец погибшего военнослужащего не получит выплаты, так как его признали недостойным наследником.

После гибели сына при прохождении военной службы в зоне СВО в декабре 2025 года, отец намеревался получить государственную выплату. Мать погибшего подала иск, в котором указала, что после развода мужчина отстранился от содержания и воспитания ребенка.

В 1999 с мужчины взыскали алименты, от которых он уклонялся. Его объявляли в розыск за неуплату, потом признали безвестно отсутствующим. В 2013 году суд даже признавал ответчика умершим, но впоследствии решение отозвали.

Хоть мужчина и утверждал, что периодически общался с сыном, покупал ему вещи и выплачивал алименты, суд пришел к выводу, что ответчик не выполнял свои родительские обязанности. Более того, отец не знал, как и в какой школе учился его сын, не интересовался здоровьем и увлечениями своего ребенка.

Суд установил, что отец не участвовал в жизни сына. Мужчину отстранили от наследования и признали, что у него нет права на пособия и страховые выплаты в связи с гибелью сына.

Нижний Тагил, Арина Кокорина

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