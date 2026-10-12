Уральцы в шоке от цен на туристический поезд в Тагил: «Лучше на три дня в Сочи»

Железнодорожники запустили ретропоезд из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Первый состав отправится 15 октября, второй– 29-го. Путь займет около трех часов в одну сторону. Пассажиры могут выйти в Невьянске, чтобы сходить на экскурсию, а могут продолжить путешествие до самого Тагила и прогуляться по местным достопримечательностям самостоятельно или с гидом в составе группы. Для организованных туристов предусмотрено посещение старых заводов, мастер-класс по росписи тагильского подноса и т.д.

Уральцев немало удивили цены на максимальную программу: люкс-купе с экскурсией будет стоить 44 тысячи рублей, без нее – 26 тысяч. Место в вагоне-ресторане – 9500 рублей, а без экскурсии – 5100 рублей. Наконец, самый демократичный вариант – билет в общий вагон, где размещаются по 6 человек в купе, будет стоить 6700 с экскурсией, без нее – 3000 рублей.

«У меня, к сожалению, денег хватает только на Мальдивы и на Бали, Нижний Тагил для меня дороговат», – иронизирует vrindavani.sharma.

«Что вы разоряетесь? Купе стоит 44 тысячи, а не один билет, в купе 4 человека. Вчетвером если ехать в люксе, получается по 11 тысяч поезд плюс экскурсия. Много это разве?» – удивляется levcha_nail.

«Что они употребляют? Ласточка стоит 420 рублей в одну сторону, а по городу можно и самому погулять», – считает elena.gaponka.

«Это ЖД и Тагил обалдели дружно? За 40 можно в Сочи слетать на 3 ночи», – пишет holly_ko.

«Денег путешествовать по России у меня нет», – подытоживает zdes_taya.

Добавим, поезд отправляется из Екатеринбурга в 08:18, а прибывает в Нижний Тагил в 11:20. Обратный рейс отправляется в 16:15, в Екатеринбург прибывает в 19:30.

Екатеринбург, Елена Сычева