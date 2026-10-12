Врачи спасли зрение двухлетнему мальчику, которому в глаз попал саморез

Врачи детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга спасли зрение двухлетнему ребенку – в его глазу оказался саморез.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, все произошло во время ремонта в новом доме. Глава семьи прикручивал половицы, а маленький мальчик побежал, запнулся и упал глазом на шуруп. Ребенок при этом не заплакал и даже не понял, что случилось. Когда мама вернулась домой, она сразу повезла сына в Бисертскую районную больницу.

Там малышу сделали рентген. Обследование показало, что инородное тело проникло глубоко под нижнюю стенку глазницы – в верхнечелюстную пазуху. Уже через несколько минут было решено отправить мальчика вместе с мамой в «девятку».

В больнице оперативно собрали мультидисциплинарную команду специалистов отделений анестезиологии и реанимации, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и травматологии, которая приступила к сложнейшей операции. «Саморез вошел в глазницу под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры. Задачей нашей команды было с ювелирной точностью удалить инородное тело. Нам удалось сохранить не только глаз как орган, но и его функции», – отметил челюстно-лицевой хирург ДГКБ № 9 Сергей Пименов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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