Начинается первое заседание заксо IX созыва

Через несколько минут в Екатеринбурге начнется первое заседание заксо нового, девятого созыва.

По традиции мероприятие открывает старейший депутат. Это 78-летний коммунист Николай Коробейников. В зале присутствуют губернатор Денис Паслер, члены областного правительства, председатель ИКСО Елена Клименко, уполномоченные по правам человека, детей и предпринимателей.

Депутаты рассмотрят вопросы об избрании председателя, заместителей председателя, о создании комитетов и постоянных комиссий.

Напомним, 25 человек были избраны по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам. Подавляющее большинство, 36 мандатов – у «Единой России». КПРФ получила 5 мест, «Новые люди» – 4, ЛДПР – 3, СР – 2.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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