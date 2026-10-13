В новом заксобрании будет семь заместителей председателя, в том числе два первых

В новом составе свердловского заксобрания будет семеро заместителей председателя, в том числе два первых.

Первыми заместителями избраны бывший спикер Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий. При этом первый мэр Екатеринбурга будет работать в заксо без отрыва от основной деятельности.

Просто заместителями выбрали экс-главу Екатеринбурга и бывшего члена Совета Федерации Александра Высокинского, Михаила Клименко, Виктора Якимова, Николая Езерского и Виктора Маслакова.

Шесть из семи вице-спикеров представляют «Единую Россию», и только Езерский – КПРФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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