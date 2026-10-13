российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Врачи удалили из кишечника екатеринбурженки 210 новообразований

Фото: МАХ-канал «Здоровье уральцев»

210 полипов из толстой кишки пациентки удалили врачи городской больницы № 40, сохранив при этом орган.

По клиническим рекомендациям, если полипов появляется от сотни до нескольких тысяч, рекомендовано частичное удаление органа. Но так как случай пациентки не был отягощенным, медики больницы № 40 впервые в своей практике вырезали новообразования вместо частичного удаления кишечника.

Полипы в основном удаляли путем «холодной» петлевой полипэктомии, а наиболее крупные иссекли методом резекции в водной среде. Подобная практика применяется в лучших мировых клиниках. Эндоскопическое вмешательство длилось 4 часа под общей анестезией.

Екатеринбург, Арина Кокорина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Россия,