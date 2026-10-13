В областной больнице Нижнего Тагила 91-летней пациентке спасли ногу после второго перелома за год

Врачи Нижнетагильской областной больницы провели 91-летней женщине сложную операцию после второго за год перелома бедра.

Первый перелом женщина получила в декабре 2025 года – раскол образовался в верхней части бедра, рядом с тазобедренным суставом. Тогда врачи местной больницы выполнили остеосинтез и установили гамма-стержень, фиксирующий кость изнутри. После лечения пациентка восстановилась, но упала и снова получила травму.

В этот раз сложность операции заключалась в извлечении предыдущего стержня и замене на новую конструкцию, которая скрепила уже оба поврежденных участка кости. Сделать это удалось с помощью рентгеновской С-дуги. Оборудование позволило видеть точное положение импланта в реальном времени. Операция прошла успешно.

Врачи отмечают, что после восстановления пациентка сможет вновь самостоятельно ходить и вернуться к привычной физической активности.

Нижний Тагил, Арина Кокорина

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