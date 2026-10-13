С начала 2026 года на Среднем Урале мигранты совершили 458 преступлений

С начала 2026 года на территории Свердловской области иностранные граждане совершили 458 преступлений различной тяжести.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, на счету мигрантов – 3 убийства, 9 случаев причинения вреда здоровью, 6 изнасилований и покушений на изнасилование, 46 краж, 22 эпизода мошенничеств, 5 грабежей, 4 преступления террористического характера, 40 эпизодов с использованием интернет-технологий, 19 незаконных действий в сфере наркотрафика.

За 10 дней рейда «Нелегал-Кордон 2026» полицейские выявили 987 нарушений в сфере миграции, в том числе нарушений режима пребывания в РФ – 544, нарушений принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан в РФ – 265, осуществление трудовой деятельности без патента – 62, нарушение работодателем правил привлечения иностранцев к трудовой деятельности – 113, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета – 3.

Выдворено за пределы Российской Федерации 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о неразрешении въезда в Россию. «Возбуждено 70 уголовных дел, в том числе по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» – 1, по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация по месту жительства» – 2, по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет» – 67», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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