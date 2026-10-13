Зоопарк готовится к зиме: слон, капибара и бегемот уже перешли в теплые вольеры

В зоопарке Екатеринбурга всех теплолюбивых животных перевели в зимние вольеры.

Уже переехали азиатский слон, носухи, капибара, попугаи, гиены и другие. Поскольку климат на Урале переменчив, летние вольеры еще не закрыты полностью, и в теплую погоду некоторые обитатели выходят погулять.

Как рассказали «Новому Дню» в Екатеринбургском зоопарке, таких животных даже в нашу прохладную погоду способен греть собственный мех: «Например, японские макаки могут гулять до появления первого снега. Их летняя вольера открыта чаще, чем у других видов, чтобы они могли побыть на свежем воздухе. Японских макак еще часто называют «снежными обезьянами», они считаются самым северным видом приматов».

Перевод в зимние вольеры обычно начинается в середине сентября, когда на улице становится холодно спать. Одними из первых на «зимний режим» переходят приматы, азиатский слон и карликовый бегемот, потом экзотические птицы, а за ними и другие животные.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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