В Екатеринбурге сложности с мобильным интернетом

Жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Они затрагивают пользователей практически всех мобильных операторов и наблюдаются во всех районах города. При этом власти ни о каких ограничениях (беспилотная, ракетная опасность) пока не объявляли.
Горожане сообщают, что есть сложности с посещением ресурсов даже из белого списка Роскомнадзора.
«Новый День» сделал запросы операторам связи, о развитии событий сообщим дополнительно.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»