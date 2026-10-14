В Екатеринбурге сложности с мобильным интернетом

Жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Они затрагивают пользователей практически всех мобильных операторов и наблюдаются во всех районах города. При этом власти ни о каких ограничениях (беспилотная, ракетная опасность) пока не объявляли.

Горожане сообщают, что есть сложности с посещением ресурсов даже из белого списка Роскомнадзора.

«Новый День» сделал запросы операторам связи, о развитии событий сообщим дополнительно.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube