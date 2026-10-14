В детской больнице № 11 капитально обновилось педиатрическое отделение стационара: какие у него «фишки»

В Екатеринбурге после капитального ремонта одного из этажей открылось педиатрическое отделение круглосуточного стационара Детской городской клинической больницы № 11. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава Свердловской области, работы шли пять месяцев, на реконструкцию была потрачена субсидия областного бюджета в размере 27,7 миллиона рублей, еще около 7 миллионов рублей было вложено из собственных средств учреждения.

Проект ремонта предусматривал полное переосмысление пространства. Сегодня в отделении установлена система вызова «пациент – пост медсестры», организованы дополнительные туалеты для пациентов, в том числе для детей с ограниченными возможностями, с кнопкой вызова персонала. Благодаря новым планировочным решениям организованы три палаты для паллиативных детей, в них установлена система видеомониторинга.

Кроме того, отделение оснащено новой технологической и медицинской мебелью, в том числе функциональными кроватями, приобретена новая медицинская одежда, усовершенствована система питьевого режима, оборудована комната для приготовления молочной смеси на весь стационар и т.д.

Для удобства родителей в отделении оборудована лаунж-зона, где можно перевести дух, собраться с силами и просто побыть в тишине.

«Новая зона – это место, где родители могут отдохнуть, выпить чай или обсудить волнующие вопросы в тишине и уюте, пока ребенок спит. Ключевой особенностью нового пространства стала интеграция системы видеомониторинга «Электронная няня». Технология позволяет родителям, находясь в зоне отдыха, вести непрерывное визуальное наблюдение за состоянием своего ребенка, пока он спит», – подчеркнула исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части ДГКБ № 11 Анна Помазкина.

В ближайшее время палаты оснастят умными колонками, которые позволяют маленьким пациентам слушать сказки во время лечебных процедур или перед сном.

Отдельное внимание при ремонте уделили и условиям работы медицинского персонала. В обновленном отделении организованы комфортные рабочие места для сотрудников, зона отдыха и душевая комната – все для того, чтобы врачи и медсестры могли работать в достойных условиях и восстанавливать силы в течение смены.

«Мы заботимся не только о наших пациентах, но и о сотрудниках. Для сотрудников организованы удобная ординаторская, комната отдыха среднего персонала, отдельный душ. В зоне отдыха можно собраться с силами, обсудить текущие вопросы с коллегами, принять душ. Ведь когда медики чувствуют нашу поддержку и могут полноценно отдохнуть, у них есть силы дарить еще больше заботы пациентам. А это и есть самая главная часть современной медицины», – подчеркнула главный врач ДГКБ № 11 Анна Соколова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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