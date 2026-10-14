Православные отмечают день Покрова Богородицы

Сегодня у православных важный праздник – Покров пресвятой Богородицы. Согласно верованию, при осаде христианского Константинополя Матерь Божья явилась молящимся о заступничестве и простерла свой оморф, то есть головной платок, над ними, после чего осаждающие отступили.

На Руси Покров считался мостом между осенью и зимой, и так как к этому времени сбор урожая уже обычно заканчивался, то начиналась пора свадеб. И сейчас у православных считается добрым знаком заключать брак на Покров. Незамужние девушки в этот день спешат в храм, считается, кто первой поставит свечку в этот день, тот быстрее выйдет замуж.

Также по погоде на Покров судили о будущей зиме. Первый снег 14 октября обещал морозную и суровую зиму. На то же указывали листья: если они еще не опадали с дубов и берез, то ждали зимы холодной. Туман на Покров означал затяжную дождливую и пасмурную погоду.

Екатеринбург, Елена Сычева