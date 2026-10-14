В аэропорту Кольцово неполадки с онлайн-табло

У аэропорту Кольцово возникли неполадки с онлайн-табло – информация о прибытии и вылете отражается некорректно, передает «Новый День». В самой авиагавани информацию о сбое подтвердили, но уточнили, что все самолеты отправляются и принимаются в штатном режиме.

«В связи с внешними причинами временно не обновляются данные на онлайн-табло аэропорта. При этом система информирования в здании аэровокзального комплекса функционирует в полном объеме», – пояснили агентству в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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