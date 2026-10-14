В Екатеринбурге станет больше остановок с рекламой

В Екатеринбурге продолжат устанавливать остановки общественного транспорта с рекламными конструкциями, так как они помогают администрации сократить расходы на городское хозяйство и получить дополнительную прибыль.



Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора департамента по управлению муниципальным имуществом Майю Строшкову, в 2026 году поступления в городской бюджет от наружной рекламы планируют довести до 370 миллионов рублей, а прогноз доходов на 2027 год составляет 392 миллиона рублей.



С 2024 года в Екатеринбурге смонтировали 105 остановок с рекламными конструкциями. Их отличительная особенность – увеличенная на 1,5 метра длина навеса. Рекламораспространители не только устанавливают остановки, но и в течение срока действия договора следят за их состоянием: очищают от объявлений и надписей, ремонтируют, меняют стекла и красят. Благодаря проекту город сэкономил более 115 миллионов рублей на установке комплексов. Кроме того, ежегодные поступления в бюджет от их эксплуатации составят около 18 миллионов рублей.



«Проект признан успешным, и мы планируем продолжить его реализацию», – подчеркнула Майя Строшкова.

Екатеринбург, Елена Владимирова