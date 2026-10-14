Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге следующей весной

Озеленители заложили почву для 45,5 тысячи луковиц тюльпанов. Благоустройством занимаются «Зеленстрой» и «Дендропарк», которые с начала 2026 года оформили цветники площадью почти в 36 квадратных метров. До конца года специалисты высадят еще 272 дерева и около 1,4 тысячи кустарников.

Также сотрудники учреждений заботятся о флоре в парках, скверах и других зеленых зонах города. Специалисты ухаживают за многолетними растениями, высаживают однолетние цветы и готовят почву к следующему сезону, выполняют санитарную и омолаживающую обрезку деревьев.

Озеленение ведется и за городом. Екатеринбургское лесничество уже высадило саженцы на 18 гектарах, в планах до конца года освоить еще 35 га. Всего в Свердловской области за 2026 год посадят 106 тысяч деревьев.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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