Уборочная кампания на Урале почти завершена – Жога

В регионах УрФО заканчивается уборочная кампания.

«Погода летом в Уральском федеральном округе выдалась непростой. Дожди и паводки стали не преградой, а вызовом для наших аграриев. Хозяйства быстро адаптировались, и уборочная кампания уверенными темпами близится к завершению», – сообщил сегодня в социальных сетях уральский полпред Артем Жога.

По данным полпредства, к середине октября зерновые и зернобобовые убраны почти с 94% посевных площадей – намолочено 5,1 млн тонн, выкопано более 500 тысяч тонн картофеля и 95 тысяч тонн овощей открытого грунта. В лидерах по зерну – Челябинская область, по картофелю и овощам – Тюменская область.

«Держу ход уборочной на личном контроле», – отметил Жога. По его словам, окончательные итоги сезона будут подведены на XIV Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая пройдет в Екатеринбурге с 27 по 29 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева