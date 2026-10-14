Уральцев пригласили фотографировать лиственницы и березы

Свердловское отделение Русского географического общества и УрГПУ приглашают всех желающих 15 октября принять участие в едином фенологическом дне.

В пресс-службе вуза пояснили, что единые фенологические дни – это даты, когда волонтеры-наблюдатели одновременно фотографируют одно из широко распространенных в регионе деревьев. Это позволяет выявлять реакции отдельных видов на условия произрастания, погодные условия каждого года и изменения климата в целом.

В октябре в качестве объекта наблюдений уральцам предлагают березу (пушистую или повислую) или лиственницу (европейскую, сибирскую или даурскую).

По словам руководителя комиссии по фенологии Свердловского областного отделения РГО, директора Института естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ Оксаны Янцер, участнику акции необходимо выбрать одно или несколько деревьев и определить их фенологическое состояние – степень окраски листьев, стадию листопада и т.д. – после чего загрузить фото и описание на сайт акции. Подробнее – по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова