Трех подростков-мигрантов арестовали по обвинению в разбое

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения трем юношам, обвиняемым в разбойном нападении на подростков.

Как сообщили в пресс-службе суда, все трое заключены под стражу до 11 декабря 2026 года. Двое из троих арестованных – несовершеннолетние.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 октября 2026 года на улице Колмогорова подростки-мигранты 16, 17 и 18 лет напали на двух школьников 14-15 лет, избили их и отняли сотовые телефоны и наушники.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подростки-иностранцы нигде не учились, жили с родителями на съемных квартирах на Сортировке. После разбоя дядя одного из задержанных и отец другого вместе со своими несовершеннолетними детьми были помещены в центр временного содержания для иностранных граждан для последующего выдворения на родину, так как на Урале они находились нелегально.

Екатеринбург, Елена Владимирова