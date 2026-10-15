В Свердловской области резко снизился объем строительства индивидуального жилья

С января по сентябрь 2026 года в Свердловской области введено 2 млн 825,8 тыс. кв. метров жилья, что на 14,8% выше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом доля индивидуального жилого строительства резко снизилась.

Как сообщили в Свердловскстате, в многоэтажных домах построено 44 тысячи квартир, а индивидуальные застройщики ввели 1 млн 269,2 тыс. кв. метров, или 9,6 тысячи частных домов.

На долю индивидуального жилья в общем объеме строительства в январе – сентябре 2026 года приходилось 44,9% (в январе – сентябре 2025 года – 63,5%). Общий объем ввода ИЖС по сравнению с прошлым годом снизился примерно на 19%.

Екатеринбург, Елена Владимирова