Жюри детской литературной премии имени Крапивина присудило победу писательнице с Урала

Писательница из Новоуткинска Евгения Сургутскова стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птицы без крыльев» победило в номинации «Выбор профессионального жюри».

Как сообщили в ДИПе, торжественная церемония награждения состоялась 14 октября, в день рождения писателя, в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени В.П. Крапивина.

В этом году на соискание премии поступила 371 работа от 376 авторов из 17 стран. Это рекорд за 20 лет существования конкурса. В финал вышли семь российских авторов.

Лауреатов определили в четырех номинациях. В номинации «Выбор литературного совета» победила Майя Костюк из Москвы с книгой «Остров». Детское жюри выбрало повесть Евгении Русиновой из Санкт-Петербурга «Выход первый». Награду в номинации «Выбор Командора» получила Тася Ярина из Иркутска за произведение «Под сенью тополей».

Специальными призами отметили Екатерину Ковшову из Ростова-на-Дону за произведение «Желтый дом за переправой», Любовь Рыбкину из Санкт-Петербурга за «Ключ камергера» и Галину Никитину из Москвы за «Пропавшую коллекцию». Эта работа получила специальный приз издательства «Детская литература».

Напомним, премия имени Владислава Крапивина вручается с 2006 года при поддержке министерства культуры Свердловской области. Ее главная задача – отметить начинающих авторов, пишущих для детей и подростков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube