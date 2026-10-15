В Екатеринбурге тепло поступило во все жилые дома и соцобъекты

В Екатеринбурге во всех социальных учреждениях и жилых домах дали отопление, сообщили в мэрии Екатеринбурга. На полное подключение теплоснабжающим организациям потребовался ровно месяц.

Отопительный сезон в городе начался 15 сентября. Сначала тепло дали в больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Таких соцобъектов в Екатеринбурге около 1,3 тысячи. Затем батареи включили в 8,1 тысячи жилых многоквартирных домов.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, в отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан по поводу тепла. При возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует обращаться в управляющую организацию или ТСЖ.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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