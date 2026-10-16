В Талице будут судить мать, передавшую сыну мощный электросамокат, на котором он сбил пенсионерку

В Талице будут судить 44-летнюю женщину, которая позволяла своему 11-летнему сыну кататься на электросамокате с мотором мощностью 750 Вт, способным развивать скорость до 45 км/ч.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, матери мальчика предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Склонение несовершеннолетнего к совершению противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни».

Днем 1 сентября на улице Школьной в Пионерском поселке Талицы мальчик, управляя самокатом, сбил 78-летнюю пенсионерку, после чего скрылся, не оказав ей помощи.

Пострадавшая, которая является председателем местного совета ветеранов и волонтером, получила травмы головы и конечностей, расцененные экспертом как легкий вред. Помощь пожилой женщине оказала посторонняя девушка, которая стала случайным свидетелем наезда.

Мать самокатчика вину признала в полном объеме. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Талицкого судебного района.

Талица, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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