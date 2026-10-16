Как сформировать у ребенка здоровое отношение к еде: советы педиатра

В честь Всемирного дня здорового питания педиатр детской городской больницы № 8 города Екатеринбурга рассказала, как сформировать здоровые пищевые привычки с раннего возраста.

Педиатр Мария Шумилина советует не запрещать конкретные продукты, а вводить полезную пищу постепенно: так ребенок не будет испытывать давления, а новые правила станут частью семейного уклада.

«Главное – не пытаться изменить все и сразу. Ребенок лучше усваивает новое, когда оно появляется в его жизни постепенно, не вызывая тревоги. Оптимальный подход – один небольшой, но конкретный шаг в неделю. Так формируется устойчивая привычка, а не временный эффект. Важно, чтобы этот шаг был посильным и для ребенка, и для всех остальных членов семьи: тогда он становится частью обычного распорядка, а не дополнительной нагрузкой», – рассказала специалист.

Прийти к новым правилам можно за месяц. Например, в первую неделю добавлять к любому приему пищи хотя бы один овощ или фрукт, даже если порция будет небольшой. На второй неделе устроить ужин без гаджетов, когда каждый начнет рассказывать по одному факту из прошедшего дня. На третьей ребенок сам выберет новый продукт, который попробует понюхать или лизнуть кусочек – это уже прогресс. На четвертой можно зафиксировать дни, когда удавалось соблюдать новые правила, и хвалить ребенка за их соблюдение, а не за количество съеденной пищи.

Это лишь один из возможных подходов – на практике есть множество способов сделать рацион ребенка более здоровым. Следует помнить, что при любых особенностях здоровья – аллергии, проблемах с весом или хронических состояниях – перед изменениями в питании стоит посоветоваться с лечащим врачом.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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