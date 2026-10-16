Стоматолог назвал самые опасные для зубов конфеты

Абсолютно вредных для зубов конфет не существует, если человек тщательно следит за гигиеной полости рта, однако некоторые виды сладостей требуют особой осторожности. Об этом рассказал стоматолог и главный врач Березовской стоматологии Александр Чернавский.

По словам специалиста, наиболее опасными для зубов являются ириски, особенно если у пациента установлены пломбы. Такие конфеты налипают на эмаль, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые в дальнейшем провоцируют развитие кариеса. Также врач рекомендует не разгрызать карамельки – любое приложение механической силы при жевании твердых сладостей может привести к сколу эмали. В таком случае потребуется восстановление реставрации – то есть воссоздание природной анатомии, цвета и формы зуба.

В то же время к шоколаду с орехами стоматолог относится лояльно. Он отметил, что человеческая зубочелюстная система изначально приспособлена к высоким нагрузкам, поэтому такие лакомства не нанесут серьезного вреда. Самым предпочтительным выбором врач назвал карамель, которая просто тает во рту.

Главное правило при употреблении любых конфет – обязательный уход за полостью рта сразу после еды. Чтобы углеводистая пища не разрушала зубы, Александр Чернавский посоветовал чистить рот после сладкого, жевать жвачку, использовать очищающие пенки и флоссы, передает его слова пресс-служба регионального минздрава.

Екатеринбург, Дарья Деменева