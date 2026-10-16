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Подростку, который поджог полицейские машины, грозит до 10 лет лишения свободы

Фото СУ СКР по Свердловской области

17-летнему студенту, который в ночь на 15 октября по заданию интернет-кураторов поджег две полицейские машины, предъявили обвинение в диверсии (по п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, в ночь на 15 октября подросток по заданию кураторов, с которыми вел переписку в интернете, поджег две полицейские машины, стоявшие у здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов, который при задержании был вынужден применить табельное оружие.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что госпитализация злоумышленнику не потребовалась, пуля прошла по касательной.

Фигурант – местный житель по имени Анатолий, учащийся 1-го курса колледжа, из полной семьи. Ранее состоял на учете в ПДН за курение в школе. Юноша подрабатывал курьером по доставке роллов.

«По одной из отрабатываемых версий, молодой человек пошел на преступление под воздействием мошенников, но проверяются и другие версии. Более подробные и точные обстоятельства криминального эпизода, равно как и причиненный отделу полиции материальный ущерб, устанавливаются сыщиками МВД и следователями регионального СКР», – отметил полковник Горелых.

В настоящее время следователи продолжают работу с 17-летним обвиняемым. Подростка уже допросили и привезли на место преступления для проверки показаний, где он наглядно продемонстрировал свои действия. В ближайшее время Анатолию изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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