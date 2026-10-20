Двое взрослых и ребенок пострадали при столкновении автобуса и грузовика (ФОТО)

Сегодня в 12:55 в Красноуфимске на перекрёстке улиц Советской и Интернациональной столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщили в облГАИ, водитель грузового автомобиля марки «Ситрак» не пропустил на перекрестке автобус «ПАЗ», который ехал по маршруту «Коллективный сад № 4 – Верхнее Никитино».

Три человека,в том числе ребенок, доставлены в Красноуфимскую ЦРБ для обследования и оказания медицинской помощи. Всего в момент ДТП в салоне находилось 10 пассажиров.

Фото ГАИ Свердловской области

Красноуфимск, Елена Владимирова

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