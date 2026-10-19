Екатеринбуржцы готовы потратить на зимние шины в среднем 28 тысяч рублей

В Екатеринбурге наступил сезон «переобувания» автомобилей в зимние шины. Аналитики сервиса «Авито» провели опрос горожан, чтобы узнать, как автомобилисты принимают решение о замене резины и сколько готовы потратить на новые шины.

Как выяснилось, 29% екатеринбуржцев определяют момент замены, ориентируясь на прогноз погоды, четверть (26%) просто меняют резину каждый год в одно и то же время, а 21% делают это уже после первого снега – чаще всего этого молодежь 18-24 лет. Еще 17% стараются «переобуться» заранее, пока не стало холодно и не появились очереди в шиномонтажки.

При выборе зимних шин опрошенные автомобилисты чаще ориентируются на надежность, безопасность (43%) и хорошее сцепление с дорогой (42%). Еще 31% важно, чтобы резина была износостойкой и прослужила долго, а 23% – как она будет вести себя на скользкой поверхности. Молодые люди 18-24 лет чаще других учитывают наличие гарантии (18%), отзывы (12%), бренд (10%) и возможность купить шины на ресейле (8%).

Еще трети (32%) важна цена. Жители Екатеринбурга готовы потратить на комплект зимних шин около 28 тысяч рублей. По данным опросов «Авито», в среднем по России респонденты называли сумму на 17% больше, чем годом ранее. 39% опрошенных хотели бы уложиться в сумму до 20 тысяч рублей, 24% ориентируются на 20-30 тысяч рублей, 22% – на 30-50 тысяч рублей, а 8% закладывают бюджет еще больше. Потратить на шиномонтаж при этом горожане планируют около 3 тысяч рублей в среднем.

Интересно, что 6 из 10 респондентов так или иначе обращают внимание на рекламу при выборе автомобильных шин, а почти треть (29%) утверждают, что она оказывает влияние на их выбор. Среди молодежи 18-24 лет так ответили 44% – почти каждый второй зумер при покупке шин учитывает рекламу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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