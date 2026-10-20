Свердловским охотникам разрешили добыть почти 1000 медведей. Пока отстрелили только 106

В ближайшие два года охотникам Свердловской области разрешили добыть 977 медведей, но до этой цифры еще очень далеко.

Как сообщает «4 канал» со ссылкой на региональный департамент по охране животного мира, в рамках любительской охоты уральцы добыли 106 медведей. Тем временем дикие звери продолжают выходить к людям – 19 октября хищников заметили в Ирбите и в Ивделе. К счастью, на территории Среднего Урала пока пострадавших нет, хотя медведей регулярно видят у придорожных кафе, на свалках, а иногда – и на улицах.

Как ранее рассказывал «Новому Дню» государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Вячеслав Теплоухов, в этом году ситуация с кормами сложилась неблагоприятная: «Ягод и кедровых орехов практически нет, поэтому медведи начинают интенсивно передвигаться в поисках еды и постепенно подходят к населенным пунктам».

Свою роль сыграли и паводки: медведи привязаны к поймам рек, где растет много кустарников и ягод. После затопления больших территорий хищники ищут пищу именно у воды, где осталось много гниющей рыбы и останков других животных. «Медведей часто можно встретить по берегам рек. Это стоит учитывать рыбакам», – предупредил Теплоухов.

Екатеринбург, Елена Владимирова