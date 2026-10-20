Житель Ивделя получил 3 года условно за «минирование» школы

Жителю Ивделя суд назначил 3 года лишения свободы условно за звонок о лжеминировании в школе.

Ночью 23 июля 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу «112». Он сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ города. В ходе проверки учреждения сотрудники выявили, что угроза оказалась ложной. Личность мужчины быстро установили.

Обвиняемый признал свою вину полностью, ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Также он помогал следствию и добровольно возместил ущерб.

Мужчину признали виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры». Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ивдель, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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