На АЗС отпускают 3 тысячи тонн бензина в сутки – очередей нет

В Свердловской области ситуация на топливном рынке остается стабильной. Экстренные и жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт и сельхозтоваропроизводители обеспечены топливом в полном объеме. На региональных АЗС ажиотажа нет: ежесуточный объем продаж бензина составляет около 2,7-3 тысяч тонн – это соответствует обычному уровню потребления. Запасов топлива у крупных поставщиков достаточно – в ближайшее время дефицита не прогнозируется.

При этом на заправках «Газпромнефть» разрешают отпуск топлива в канистры, но только в правильную тару, уточнили в ДИПе. Разрешается использовать только металлические (стальные или алюминиевые) и полимерные канистры, сделанные из антистатического полиэтилена высокой плотности с маркировкой UN.

Напомним, в июле и августе регионы России, включая Свердловскую область, столкнулись с дефицитом бензина, тогда владельцы сетей вводили правила, когда отпускали не больше 20-30-40 литров в одни руки. Некоторые АЗС стояли полностью пустыми, кое-где бензин был, но по 120-130 рублей и больше за литр, а автомобилисты проводили в очередях по 3-5 часов.

Екатеринбург, Дарья Деменева