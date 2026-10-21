Задолженность уральских УК и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 3 млрд рублей

За 9 месяцев 2026 года Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подал в суды 775 исков к управляющим организациям и ТСЖ на общую сумму 4,2 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, приоритетом в работе с дебиторской задолженностью всегда остается досудебное урегулирование, однако есть УК и ТСЖ, которые систематически не выполняют взятые на себя договорные обязательства. В таких случаях взыскание задолженности за уже потреблённые ресурсы происходит исключительно через суд. В отношении злостных должников применяются все допустимые законом инструменты санкций: привлечение руководителей к субсидиарной ответственности и инициирование процедуры банкротства, по которой взыскание производится из средств, вырученных от продажи имущества должника.

Общая задолженность УК и ТСЖ Свердловской области перед «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 октября составила 3,37 млрд рублей. Из них 2,65 млрд рублей – за тепло и горячую воду, 720 млн рублей – за электричество.

В числе крупнейших должников среди УК в Екатеринбурге:

• ООО «УК Единый Стандарт» – 360,5 млн рублей;

• ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» – 81,7 млн рублей;

• ООО УЖК «АРДО» – 78,8 млн рублей.

Среди крупных должников ТСЖ в Екатеринбурге:

• СПК «ОЖЭК № 1» – 63,8 млн рублей;

• ТСЖ «Адмиральское» – 29,5 млн рублей;

• ТСН «Шейнкмана, 111» – 13,5 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что стабильность прохождения отопительного периода напрямую зависит от финансовой дисциплины управляющих организаций. Средства, которые УК и ТСЖ не перечисляют за уже потреблённые ресурсы, – это не абстрактные цифры в отчетах. Это те деньги, которые должны были пойти на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, замену изношенных труб и обновление оборудования котельных. Именно эти вложения обеспечивают надежное теплоснабжение зимой.

Екатеринбург, Елена Владимирова