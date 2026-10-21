Диетолог назвала продукты, которые поднимают настроение осенью

С приходом холодов и сокращением светового дня многие сталкиваются с апатией. Организм пытается спастись от хандры и требует жирной или сладкой пищи, чтобы быстро поднять уровень «гормона счастья» – серотонина. Однако сладостям есть куда более полезная альтернатива.

Как рассказала главный внештатный диетолог регионального минздрава Ирина Бородина, до 90% серотонина вырабатывается в кишечнике, поэтому стабильное психоэмоциональное состояние зависит от здоровья микробиома, который нужно питать в первую очередь ферментированными продуктами и клетчаткой.

Так, в списке главных природных антидепрессантов – кефир и айран, а также квашеная капуста в сочетании с яблоками и клюквой, которая служит отличным субстратом для микробиома. Также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания тонуса специалист советует минимум дважды в неделю есть рыбу (например, скумбрию) и не забывать про источники клетчатки: отруби, чечевицу, бобовые и овощи.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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