Чиновники Екатеринбурга поделили между собой полномочия

В мэрии Екатеринбурга перераспределили полномочия первого вице-мэра после того, как Рустам Галямов был назначен врио главы города.

Теперь кураторство над районными администрациями, комитетом административных органов и антитеррористической комиссией поручено замглавы Владимиру Гейко, в чей функционал также входит ЖКХ и уборка города. Директор строительного департамента Алексей Корюков в нагрузку получил контроль над двумя департаментами: архитектуры и землепользования.

При этом источники в мэрии подчеркивают, что это распределение полномочий остается временным. После проведения конкурсных процедур будет официально назначен глава Екатеринбурга, а вслед за ним – первый вице-мэр и профильные заместители.

Алексей Орлов ушел с поста мэра Екатеринбурга 12 октября в связи с избранием в свердловский парламент. На прощальном брифинге он заявил, что вопрос о его преемнике полностью находится в компетенции губернатора Дениса Паслера.

Напомним, мэра Екатеринбурга избирает городская дума из числа кандидатов, отобранных губернатором Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева