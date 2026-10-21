77-летней пенсионерке суд сменил дату рождения с 29 на 28 февраля

В Екатеринбурге суд по иску прокуратуры изменил дату рождения в документах 77-летней местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, у пенсионерки в паспорте, полисе ОМС и социальной карте «Уралочка» были указаны разные даты рождения, в связи с чем она не могла покупать льготные билеты на транспорт с использованием карты.

Так, в свидетельстве о рождении пенсионерки и ее паспорте была ошибочно указана дата рождения 29 февраля 1949 года, тогда как этот год не был високосным.

В целях защиты прав женщины прокуратура направила в суд заявление об исправлении даты рождения в паспорте на 28 февраля 1949 года. Суд требования удовлетворил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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