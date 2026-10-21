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Благоустройство сквера возле СИНХа завершилось (ФОТО)

Перед Уральским государственным экономическим университетом завершилось благоустройство сквера. Общественное пространство площадью около одного гектара обновили на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева.

Здесь появились новые пешеходные зоны, амфитеатр и места для отдыха. На территории высадили деревья и кустарники, установили скамью длиной около 70 метров, проложили двухполосную велодорожку и обновили площадь перед главным корпусом вуза. Кроме того, смонтировали архитектурную подсветку памятника Петру Столыпину и елей перед зданием, а также обновили освещение и вывески на фасаде.

Работы велись с мая 2025 года по сентябрь 2026-го. Проект реализован на средства основателей «Золотого яблока» Ивана Кузовлева и Максима Паняка, которые вложили более 150 миллионов рублей. В течение двух лет компания будет финансировать содержание сквера и уход за растениями, отметили в ДИПе.

«Территория, где каждый день бывают студенты, жители и гости столицы, стала комфортной, зеленой и при этом соответствует современному динамичному ритму Екатеринбурга. Уверен, что это не последний совместный проект с компанией «Золотое Яблоко» во благо города и его жителей», – заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Екатеринбург, Дарья Деменева