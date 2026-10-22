В Екатеринбурге повысится плата за детские сады

С 1 ноября в Екатеринбурге изменится стоимость посещения детских садов – она повысится на 4%. Новые тарифы установил департамент образования администрации города. Итоговая сумма в квитанциях будет зависеть от возраста ребенка и режима его пребывания в группе.

Так, для детей раннего возраста (ясельные группы) плата за кратковременное пребывание до 3 часов без питания составит 180 рублей в месяц, а за 4 часа с одним приемом пищи – 1000 рублей. Посещение сада в течение стандартного полного дня (10,5 часа) обойдется родителям в 3320 рублей (прежний тариф – 3200 рублей), за 12-часовой день придется заплатить 3,5 тысячи рублей, а за круглосуточное пребывание – 4 тысячи рублей. Если ребенок ходит в дежурную группу на 12 или 24 часа при шестидневной рабочей неделе, тарифы составят 4590 и 4860 рублей соответственно. При семидневном графике работы дежурных групп стоимость поднимется до 5480 рублей за 12-часовую смену и до 5820 рублей за круглосуточную.

Для дошкольников более старшего возраста расценки выше. Краткосрочное нахождение в саду обойдется в те же 180 рублей (до трех часов без еды) или в 1180 рублей (за четыре часа с питанием). Месяц посещения группы полного дня (10,5 часа) будет стоить 3910 рублей, продленного дня (12 часов) – 4120 рублей, а круглосуточное пребывание оценено в 4730 рублей. Что касается дежурных групп, то при шестидневке плата составит 5440 рублей за 12 часов и 5760 рублей за полные сутки. Самыми дорогими станут дежурные группы при семидневной рабочей неделе: 6470 рублей за 12-часовой режим и 6920 рублей за круглосуточный.

Отдельные тарифы установлены для детей с ОВЗ. Для малышей ясельного возраста месяц в группе полного дня (10,5 часа) обойдется в 2540 рублей, продленный 12-часовой день будет стоить 2710 рублей, а круглосуточное нахождение в саду – 3150 рублей. Если ребенок с ОВЗ посещает дежурную группу при шестидневном графике, плата составит 3530 рублей (за 12 часов) или 3750 рублей (за сутки). При семидневной рабочей неделе дежурные группы ясельного возраста будут стоить 4200 рублей за 12-часовую смену и 4470 рублей за круглосуточное пребывание.

Для родителей дошкольников с ОВЗ старшего возраста стандартный день (10,5 часа) обойдется в 2970 рублей, 12-часовой – в 3170 рублей, а за пребывание в течение полных суток нужно будет заплатить 3690 рублей. Плата за дежурные группы при шестидневке составит 4180 рублей (12 часов) и 4440 рублей (24 часа), а при семидневке – 4940 рублей и 5250 рублей соответственно. При этом плата за кратковременные группы для всех детей с ОВЗ осталась на общем уровне: 180 рублей в месяц попросят за 3 часа без питания, а за 4 часа с едой – 1 000 рублей для яслей и 1180 рублей для старших дошкольников.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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