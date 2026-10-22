В Екатеринбурге появились аллеи Инженеров-строителей и Физиков-технологов

В Кировском районе Екатеринбурга официально появились две новые аллеи – Инженеров-строителей и Физиков-технологов. Обе зеленые зоны расположены вдоль улицы Мира. Аллея Инженеров-строителей протянулась от улицы Первомайской до площади Кирова, а аллея Физиков-технологов – от площади Кирова до улицы Малышева.

Предложения по наименованиям администрация города подготовила совместно с УрФУ, так как на этих участках находятся учебные корпуса и объекты университета. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по топонимике. Постановление о присвоении названий этим объектам городской среды подписал временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube