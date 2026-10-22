На Урал завезли 9 миллионов полезных клещей

В Свердловскую область привезли большую партию клещей-энтомофагов, которые питаются вредителями культурных растений. В партии 8,9 миллиона насекомых.

«Энтомофаги представляют собой хищных и паразитических клещей, которые естественным образом контролируют численность вредителей сельскохозяйственных культур, позволяя значительно сократить или полностью отказаться от применения химических пестицидов. Использование энтомофагов – это экологически чистый и экономически эффективный подход, гарантирующий получение безопасной продукции и сохранение здоровья агроэкосисте», – обратили внимание в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Всю партию привезли с полным пакетом ветеринарных сопроводительных документов. Инспекторы Россельхознадзора проверили груз, досмотрели и проанализировали документы. По итогам контроля никаких нарушений российского ветеринарного законодательства выявлено не было.

Екатеринбург, Дарья Деменева