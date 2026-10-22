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Паслер объявил отбор кандидатов на пост главы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сформировал комиссию по предварительному отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

Ее возглавил замгубернатора Сергей Никонов, его заместителем назначен вице-губернатор Василий Козлов, секретарем комиссии – первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. Также в комиссию вошли председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий, директор областного департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин и первый вице-спикер заксо, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Предложения по кандидатурам будут приниматься в срок не позднее 60 календарных дней с момента досрочного прекращения полномочий предыдущего главы города (то есть до 12 декабря). Предлагать своих претендентов могут парламентские партии, Общественная палата и Ассоциация муниципальных образований.

После окончания приема заявок комиссия должна выбрать не менее двух кандидатов и представить их на рассмотрение губернатора. Затем губернатор также должен отобрать не менее двух кандидатов и представить их Екатеринбургской гордуме. Финальное решение остается за депутатами.

Как уже писал «Новый День», предыдущий мэр Алексей Орлов возглавлял Екатеринбург пять с половиной лет – он занял мэрское кресло в декабре 2020 года, перейдя с должности первого вице-губернатора Свердловской области, дважды прошел конкурсную процедуру избрания городской думой и неожиданно подал в отставку после избрания в заксобрание региона. Гордума досрочно прекратила его полномочия 12 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова