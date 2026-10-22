Дели, Батуми, Харбин: в зимнем расписании Кольцово появились новые направления

С 25 октября международный аэропорт Екатеринбурга переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 марта 2027 года. По сравнению с прошлым зимним сезоном в графике появятся новые направления, такие как Дели, Сухум, Харбин и Батуми. Кроме того, расширится и список перевозчиков: выполнять рейсы из уральской столицы начнут вьетнамская авиакомпания VietJet Air и узбекистанский перевозчик Centrum Air.

Самыми популярными внутренними маршрутами по числу рейсов станут Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а среди международных направлений лидерами будут Дубай и Анталья. Наиболее плотный график полетов запланирован у базовых перевозчиков Кольцово – авиакомпаний «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также у перевозчиков группы «Аэрофлот» и компании «ЮТэйр». Как уточнили в пресс-службе аэропорта, всего в рамках зимней навигации будут выполняться полеты по 84 направлениям.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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