В Верхотурье возродят 14 храмов и церквей

В Верхотурье восстановления и возрождения ждут 13 церквей, соборов и монастырей, а также более 130 объектов культурного наследия. В регионе создается маршрут «Паломнический» протяженностью 4,1 км, который объединит 12 ключевых локаций: духовные достопримечательности города, набережную реки Туры, ручьи, скверы, площадь, зоны отдыха и досуга, социальные объекты. Все они будут связаны единым дизайн-кодом с сохранением исторического облика зданий.

«Совместными усилиями власти, бизнеса, жителей у нас получится привести Верхотурье в соответствие его званию «Духовной столицы Урала» и позволит паломникам со всей страны увидеть эту жемчужину Свердловской области», – отметил губернатор Денис Паслер

Сегодня при поддержке правительства региона и Фонда святой Екатерины идет восстановление «Дома игумена» на территории Свято-Николаевского монастыря, которое планируется завершить к октябрю 2027 года. Напомним, что масштабное восстановление одной из главных святынь Верхотурья было начато фондом совместно с правительством области еще в 2018 году.

«Возрождение главного духовного и культурного центра Урала – одно из ключевых направлений в работе Фонда святой Екатерины. Шаг за шагом мы продолжаем кропотливую работу по возвращению исторического облика главной святыне Урала», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Ранее «Новый День» рассказывал, как начался путь Верхотурья как Уральской лавры. Возрождение православных святынь позволит получить духовной столице Урала новый высокий статус.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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