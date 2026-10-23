Под Нижним Тагилом на скользкой дороге столкнулись три машины – погиб человек (ФОТО)

Сегодня утром на 10-м километре автодороги Николо-Павловское – Алапаевск случилась смертельная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции, 31-летняя женщина-водитель «Киа Рио» потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась со «Шкодой Фабия». За «Шкодой» ехал «Хендай ix35», который по касательной задел «Киа».

За рулем «Шкоды» находилась 47-летняя женщина, она получила травмы различной тяжести. Ее пассажирка, 66-летняя женщина, скончалась на месте до приезда скорой. Обе женщины – жительницы Нижнего Тагила. Водитель «Киа» также получила травмы, ей оказывается медицинская помощь. По данным ГАИ, виновница ДТП выбрала небезопасную скорость, которая не соответствовала дорожным и погодным условиям. Напомним, что накануне ночью на всей территории Свердловской области были заморозки, и на дорогах местами появился гололед.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту происшествие назначено расследование.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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