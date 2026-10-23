В Свердловской области растут долги по зарплате

Задолженность по заработной плате в Свердловской области на конец сентября 2026 года составила 29,4 миллиона рублей, сообщает Свердловскстат. Это на 10,8 миллиона больше, чем месяцем ранее.

«Данные предоставлены организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства», – подчеркнули в ведомстве. Задолженность образовалась перед 383 работниками по причине отсутствия у предприятий собственных средств.

Ранее стало известно, что 50 сотрудников подали коллективный иск к ООО «Уральская промышленная сталь» с требованием погасить долги по зарплате. Общая сумма задолженности превышает 12 миллионов рублей. Дело рассматривает Первоуральский городской суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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