Екатеринбургский проект КРТ признан лучшим в России

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов комплексного развития территорий, который проводится при поддержке Минстроя РФ, первое место занял проект жилой застройки квартала в границах улиц Шефской – Энтузиастов – Донской – Баумана в Екатеринбурге.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, общая площадь территории КРТ – 2,2 га, градостроительный потенциал – 79,4 тысячи кв. метров. За год инвестор расселил более 4 тысячи кв. метров аварийного и ветхого жилья, улучшив жилищные условия двухсот горожан. В 2025 году здесь ввели в эксплуатацию первый многоквартирный дом, сейчас строят следующие.

По условиям договора, застройщик должен также возвести здание детского сада, объекты коммунальной, транспортной и иной социальной инфраструктуры, а также благоустроить территорию.

Всего в Свердловской области реализуются 33 проекта КРТ. Общая площадь территорий, вовлеченных в комплексное развитие, – 246 гектаров, градостроительный потенциал – более 2,5 млн кв. метров жилья.

За все время действия этого механизма расселено 169,7 тысячи кв. метров аварийного и ветхого жилищного фонда, улучшены жилищные условия 9,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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