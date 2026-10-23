Среди обменянных сегодня военнопленных – четверо свердловчан

В результате сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной вернутся домой четыре жителя Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате омбудсмена Татьяны Мерзляковой, это военнослужащие из Екатеринбурга, Нижней Салды, Качканара и Сухого Лога.

Сейчас они находятся в Белоруссии, откуда их доставят самолетом в Подмосковье для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого бойцы смогут увидеться со своими родными.

Свердловский омбудсмен за помощь в возвращении ребят выразила признательность президенту России Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой и Министерству обороны.

«Этот долгожданный обмен вернет в семьи свердловчанок мужей и сыновей. Все ребята разных годов рождения – есть и 2005-й, и 1996-й, и 1987-й. Их родственники, как и мы, верили, что наши защитники в плену. Я уже позвонила главам муниципальных образований, откуда военнослужащие, и сообщила им радостную новость», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Как уже писал «Новый День», Москва и Киев сегодня провели очередной обмен. На родину из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 пленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Екатеринбург, Елена Владимирова