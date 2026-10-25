Пётр Ян позвал Дану Уайта провести турнир в Екатеринбурге. Что ответил глава UFC

Российский чемпион UFC, боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян предложил главе лиги Дане Уайту провести турнир в Екатеринбурге.

«У нас в Екатеринбурге построили новую, крутую современную арену, плюс есть инфраструктура, очень интересно было бы провести бой в России. Я даже знаю, что люди готовы это организовать», – отметил чемпион после защиты титула.

Глава UFC отреагировал на это предложение положительно. «Переговоров не было, но вопрос отличный. Наверняка сейчас есть смысл провести турнир в России», – сказал Уайт журналистам.

Напомним, накануне на номерном турнире UFC 333 Пётр Ян в поединке против Мераба лишили защитил титул чемпиона лиги в легчайшем весе. Это была уже третья встреча соперников. Позднее чемпион подтвердил, что не исключает возможности проведения четвёртого боя против Мераба, если лига заинтересована в этом.

Екатеринбург, Елена Сычева