В Первоуральске суд вынес решение по делу о сбыте более 53 килограммов наркотиков

Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю за сбыт более 53 килограммов синтетических средств.

Суд установил, что в 2025 году подсудимый через Интернет находил тайники с наркотиками, делил вещества на дозы и возвращал обратно. После этого он сообщал оператору об их местонахождении для дальнейшего распространения.

В сентябре 2025 года обвиняемого задержали с соучастником. Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотических средств в организованной преступной группе. Общая масса обнаруженных наркотиков – более 53 килограммов. Также мужчину обвинили в незаконном приобретении прекурсоров почти на 28 кг и за легализацию более 1,4 миллиона рублей.

Свою вину мужчина признал частично, заявив, что в состав организованной группы не входил.

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также у него конфисковали в доход государства более 1,4 миллиона рублей, телефон и автомобиль.

Первоуральск, Арина Кокорина