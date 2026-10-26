Роспотребнадзор: качество воздуха после возгорания 7 цистерн в пределах нормы

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали состав воздуха в поселке Седельниково, где сегодня ночью с путей сошли и загорелись несколько цистерн с топливом. Исследования показали, что дым и гарь не привели к опасному загрязнению – все показатели остаются в пределах нормы. Мониторинг качества воздуха продолжается. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», в 01:30 26 октября на перегоне Макарцево – Седельниково участка Решеты – Арамиль СвЖД сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, 7 цистерн загорелись. В 04:47 горящие вагоны отцепили, восстановительный поезд отбуксировал 54 оставшихся на безопасное расстояние. Для ликвидации ЧП были привлечены 106 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 58 и 20 соответственно.

В пресс-службе СвЖД уточнили, что пострадавших нет. Движение грузовых поездов на пострадавшем участке приостановлено, пассажирские там не ходили. Свердловская транспортная прокуратура и Центральное МСУ на транспорте СКР проводят проверку. На место выехали следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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